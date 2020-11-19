Владимир Алексеев

Николаевский музыкант Владимир Алексеев обратился к жителям города с просьбой прийти на второй тур выборов мэра Николаева и отдать свой голос за одного из кандидатов.

В частности, в своем Instagram он рассказал, что выбор, который сделают николаевцы 22 ноября решит, какой будет жизнь города в течение 5 лет.

— 5 минут на участке = 5 лет жизни города. Как влиять на город, не будучи политиком и депутатом? Я был, есть и буду как минимум ближайшие годы стараться оставаться предельно нейтральным и не буду в открытую агитировать ни за какую партию. Приглашали ли меня стать депутатом? Да, и не в одну партию. Приглашали ли занять руководящую должность? Да. Соглашался ли я? Нет. Меня вы ни найдёте ни в одних списках, я не чиновник, не директор. Дружу ли я с политиками и чиновниками? Да, со многими и из разных партий. У нас с большинством уважительные отношения. Имею ли я свою позицию? Всегда. Определился ли я с выбором? Всегда, - сказал Владимир Алексеев.

При этом он добавил, что проголосовав на избирательных участках на втором туре выборов мэра, николаевцы смогут «повлиять на будущее города».

— Часто задаваемые вопросы: Ты боишься? Нет. Ты хочешь быть хорошеньким для всех? Нет. Одной «попой на два базара»? Нет. Я хочу делать то, что я делаю. Так, как умею. Делать лучше город культурой. Пока так. А как же влиять на будущее, не будучи политиком или чиновником? Можно. Как? Для начала прийди на выборы 22-го. А ещё лучше привести на участки всех сомневающихся друзей, - добавил Владимир Алексеев.

Кроме того, он отметил, что ответственно за то, каким будет Николаев в будущем лежит на каждом жителе города.

— Каждый должен почувствовать, что «лично я несу ответственность за будущее моего города» Иначе будут сопли «как всё плохо в Николаеве, и надо валить отсюда». Я лично не хочу «валить» отсюда. Я верю в Николаев. Можете крутить у виска, что я наивный. Мне всё равно. Кто верит, а не просто ноет, тот что-то делает и хотя бы идёт на выборы. И пусть победит Николаев — это наш город, - написал Владимир Алексеев.

Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.

По результатам обработки 100% информации явка избирателей на местных выборах в Украине, которые состоялись 25 октября, составила 36,88%. В частности, по Николаевской области — 32,02%.

Напомним, что городской голова Николаева Александра Сенкевич призвал горожан прийти на второй тур выборов, который состоится в следующее воскресенье, 22 ноября.

Кроме того, директор фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда и кондитер из Николаева Олег Чередниченко решили провести розыгрыш и подарить николаевцам призы за явку на избирательных участках на втором туре выборов мэра.