Дом культуры «Молодежный» расширяется и планирует вскоре открыть три филиала в разных районах Николаева.

Об этом сообщила директор дома культуры Юлия Захарова на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что сейчас подходит к завершению ремонт трех помещений — в микрорайонах ЮТЗ, Намыв и в Корабельном районе. По ее словам, в этих трех филиалах будут заниматься танцами, музыкой и цирковым искусством больше 1000 детей. Помещения дому культуры выделил фонд коммунального имущества Николаевского горсовета. Все объекты нуждались в ремонте, который дом культуры частично делал своими силами.

Начало ремонтных работ Завершение ремонта Завершение ремонта

Первый филиал откроется на ЮТЗ по адресу улица Строителей, 16а/1. Там будет размещаться на постоянной остнове танцевальный клуб «Гарлем».

— Спасибо оперативной работе управления коммунального имущества горисполкома (нашли и выделили все три помещения в очень короткие сроки), работе ЖКХ (Коренев Сергей Николаевич — решили и сделали отмостку дома в течении месяца), всем тем депутатам, которые голосовали за новые ставки руководителей в эти филиалы (надеюсь, что и новый депутатский корпус нас поддержит!). Приятно, когда появляются новые объекты в нашем городе! И это-только начало! — написала Юлия Захарова.

Руководитель танцевального коллектива «Inspire» Александр Виноградов рассказал, что в филиале в Корабельном районе будет размещаться центр творчества и развития молодежи «Inspire Academy».

— Каждый день мы приближаемся к тому дню, когда дети и юноши Корабельного района получат супервозможность обучаться рядом с нами, получать бесценный опыт и реализацию в творческих и спортивных направлениях. Немного позже мы начнём публиковать подробную информацию о открытии, виде контент и направления занятий, — сообщил он.

Александр Виноградов поблагодарил команду своего коллектива, Юлию Захарову, начальника управления культуры Юрия Любарова, мэра Александра Сенкевича и предпринимателя Дмитрия Фалько за помощь и поддержку.

Напомним, что несколько раз члены исполнительного комитета горсовета Николаева пытались согласовать увеличение количества штатных работников в филиалах Дворца культуры «Молодежный».

Еще летом директор Дворца культуры «Молодежный» Юлия Захарова обратилась в горсовет с просьбой увеличить число штатных единиц до 25 человек, чтоб обеспечить работу еще трех новых филиалов дворца культуры, которые планируют открыть с сентября, в частности, на Намыве и в Корабельном районе.