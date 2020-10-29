Члены исполнительного комитета горсовета Николаева собрались на повторное заседание и согласовали увеличение количества штатных работников в филиалах Дворца культуры «Молодежный».

Как пишет начальник управления культуры горсовета Юрий Любаров, соответствующее решение было принято сегодня, 29 октября.

Как известно, на вчерашнем заседании исполнительного комитета проект решения о увеличении количества штатных работников в филиалах дворца культуры не набрал необходимого количества голосов.

Однако, по словам Юрия Любарова, на сегодняшнем заседании данный проект решения все же был согласован членами исполкома.

— Спасибо Александр Сенкевич и большинству членов исполкома, которые сегодня проголосовали «ЗА» расширение количества работников коммунальных учреждений культуры. Это хореографы новых филиалов ДК «Молодежный», режиссёры и другие специалисты нашей отрасли. Решение этого вопроса в том числе поднималось в моменты обсуждения того, как спасать культуру в сложные времена. Очень давно отрасль культуры города не росла количественно. Карантин рано или поздно закончится и нам надо быть готовым к тому, что люди соскучатся, и уже соскучились, по празднику!, - пишет Юрий Любаров.

При этом он отметил, что окончательное решение примет сессия Николаевского городского совета в Николаеве.

Ранее сообщалось, что члены депутатской комиссии по вопросам бюджета Николаевского городского совета согласовали увеличение штата сотрудников Дворца культуры «Молодежный» для открытия его трех новых филиалов в городе.

Напомним, что Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания, в декабре 2019 года с третьего раза заключил договор со скандально известной компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен.

Как известно, в 2017 году николаевский городской дворец культуры «Молодежный», директором которого является Юлия Захарова, провел тендер на реконструкцию ДК. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный», он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.

В октябре 2020 года стало известно, что реконструкция Дворца культуры «Молодежный» в Николаеве составляет 7%.