На днях Николаевская область получила больше 24 миллионов гривен из государственного бюджета. Их направят на кислородную поддержку «ковидных» коек в больницах.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Также отмечается, что на сегодняшний день в больницах Николаевской области развернуто 1557 коек для больных COVID-19. Из них 502 оборудованы кислородными точками и 225 — кислородными концентраторами.

До конца года облздрав планирует обеспечить кислородными точками еще 797 мест. Таким образом 1299 коек будут подведены к кислороду, что составит 84% от всех мест.

Напомним, в городских больницах Николаева, предназначенных для лечения больных COVID-19, до конца года оборудуют дополнительные точки подачи кислорода. Всего, кислородом будут обеспечены 80% коек.