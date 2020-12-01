На днях Николаевская область получила больше 24 миллионов гривен из государственного бюджета. Их направят на кислородную поддержку «ковидных» коек в больницах.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Также отмечается, что на сегодняшний день в больницах Николаевской области развернуто 1557 коек для больных COVID-19. Из них 502 оборудованы кислородными точками и 225 — кислородными концентраторами.
До конца года облздрав планирует обеспечить кислородными точками еще 797 мест. Таким образом 1299 коек будут подведены к кислороду, что составит 84% от всех мест.
Напомним, в городских больницах Николаева, предназначенных для лечения больных COVID-19, до конца года оборудуют дополнительные точки подачи кислорода. Всего, кислородом будут обеспечены 80% коек.
Ранее сообщалось, что с начала 2020 года в Николаевской области больницы закупили через Prozorro медицинского кислорода на 3,1 миллиона гривен.
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На днях Николаевская область получила больше 24 миллионов гривен из государственного бюджета. Их направят на кислородную поддержку «ковидных» коек в больницах.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Также отмечается, что на сегодняшний день в больницах Николаевской области развернуто 1557 коек для больных COVID-19. Из них 502 оборудованы кислородными точками и 225 — кислородными концентраторами.
До конца года облздрав планирует обеспечить кислородными точками еще 797 мест. Таким образом 1299 коек будут подведены к кислороду, что составит 84% от всех мест.
Напомним, в городских больницах Николаева, предназначенных для лечения больных COVID-19, до конца года оборудуют дополнительные точки подачи кислорода. Всего, кислородом будут обеспечены 80% коек.
Ранее сообщалось, что с начала 2020 года в Николаевской области больницы закупили через Prozorro медицинского кислорода на 3,1 миллиона гривен.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа