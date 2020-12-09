Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложит депутатам нового горсовета выделить 2,7 миллиона гривен на инсулин. Эта сумма закроет потребность до конца этого года и в первом месяце следующего.

Об этом мэр сказал в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.

— Буду перелагать выделить из городского бюджета Николаева 2,7 миллиона гривен дополнительно на инсулиновую программу, которая позволит нам обеспечить инсулинами до конца этого года и на первый месяц следующего, — сказал Александр Сенкевич.

Он напомнил, что ранее планировалось, что с 1 октября финансирование будет происходить через НСЗУ, по примеру программы «Доступные лекарства». Однако стало известно, что средства будут поступать, как и раньше, в виде субвенции из государственного бюджета. В результате Николаев обеспечили средствами на инсулин недостаточно.

Напомним, что в июле 2020 года, начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай сообщала о том, что для того, чтобы обеспечить лекарством больных до 1 октября 2020 года не хватает еще 4,5 миллиона гривен. После чего исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал выделение меньше половины недостающей суммы — 1,8 миллиона гривен.

При этом из-за недостаточного обеспечения города инсулином, больным сахарным диабетом с августа выдавали его в малых дозах.

В сентябре дефицит увеличился и николаевцы начали жаловаться на отсутствие бесплатного инсулина в аптеках. Начальница горздрава Николаева Ирина Шамрай сообщала, что по устной договоренности с управлением аптеки будут давать его в долг. Однако, как рассказали горожане, аптеки препараты не отпускали.

20 октября, депутаты Николаевского горсовета поддержали проект решения о внесении изменений в бюджет города. В частности, этим решением они приняли 3,2 миллиона гривен субвенции из государственного бюджета на закупку инсулина для больных сахарным диабетом.

В ноябре начальница городского управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай рассказала, что на сегодняшний день город обеспечен инсулином на 76%.