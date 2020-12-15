Вечером 15 декабря в Николаеве перекрыли въезд в микрорайон Леваневцев в районе остановки «2 КП». Горожане вынуждены возвращаться на проспект Центральный и въезжать в микрорайон по улице Спортивной за спорткомплексом «Надежда».

Об этом НикВести сообщили жители Леваневцев.

Вероятно, перекрытие связано с ремонтными работами на перекрестке улиц Крылова и Генерала Карпенко. Там сейчас образовались пробки.

В Viber-сообществе «ДТП и дороги Николаева» горожане пишут, что проехать также можно через двор по Карпенко, 12А.

Ранее сообщалось, что работы на перекрестке улиц Генерала Карпенко и Крылова приостановили, поскольку при его реконструкции были обнаружены сети «Николаевоблэнерго», которых не было на картах и планах, а также спецсвязь «Укртелекома», которая раньше шла в воинскую часть. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что подрядная фирма вскоре возобновит работы.

Напомним, в сентябре 2018 года жильцы домов №8, №12/3 и №12/4 по улице Крылова в Заводском районе Николаева жаловались, что общественный транспорт объезжает улицу, на которой постоянные пробки, через их дворовую территорию, тем самым разрушая асфальт, за который они так долго боролись.

Позже стало известно, пропускные возможности перекрестка «Карпенко — Крылова» ухудшились месяц спустя после нанесения разметки, в связи с чем было принято решение нанести новую разметку, которая позволила бы решить проблему с пробками на данном участке. Был разработан предварительный проект разметки и управление транспорта Николаевского городского совета обратилось за помощью к своим коллегам - компании «А+С», после чего нанесли новую разметку. Однако это не решило проблему и на данном участке снова возникли пробки.

После этого было принято решение реконструировать перекресток улиц Генерала Карпенко и Крылова. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. Работы по реконструкции данного перекрестка начались в мае 2020 года.

При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев рассказал, что реконструкция проблемного перекрестка «Карпенко — Крылова» будет завершена к началу сентября 2020 года.

Позже директор в Департаменте ЖКХ Сергей Коренев рассказал, что на завершение реконструкции перекрестка нужно еще два месяца.

Также жители Николаева жаловались, что при реконструкции перекрестка на пересечении улиц Крылова и Карпенко рабочие не ограждают глубокие разрытия.

30 ноября мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что реконструкция перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова находится на завершающей стадии.

12 декабря стало известно, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета после корректировки проекта по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова планирует потратить еще 8,4 миллиона гривен.