Полиция открыла дело по факту пожара на территории Нефтебазы в селе Гороховка Витовского района Николаевской области.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, сегодня, 8 января, загорелась цистерна с нефтепродуктами на объекте, площадью 500 м. На место происшествия прибыли полицейские следственно-оперативной группы и спасатели. Пожарные ликвидировали возгорание спустя два часа. Жертв и пострадавших нет.

По данному факту следователи начали уголовное дело по признакам части 2 статьи 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ночью в понедельник, 4 января, во Врадиевке Николаевской области во дворе частного дома горел легковой автомобиль Opel Vectra.