Жители Корабельного района пожаловались на то, как администрация решила проблему с траншеей посреди улицы Львовской.
Соответствующее обращение жители района прислали на редакционную почту НикВести.
Люди рассказали, что по их улице проходит ливневка, возле которой образовалась траншея. По словам жителей улицы, они 8 лет обращались в районную администрацию с просьбой привести дорогу в порядок. В результате руководство администрации на просьбу отреагировало, однако не нашло лучшего решения, чем разрыть на улице котлован, отмечают люди.
— Дело пошло! Приехал трактор! Думаю, ну всё зделают хоть что-то,а в итоге разрыли котлован полтора метра в ширину и метр в глубину и всё. На мой вопрос положить трубы или плиты, Гвозденко (замглавы администрации, — прим.) ответил, что трубы забьются со временем, а плиты дорого, живите так, — жалуется житель района.
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Жители Корабельного района пожаловались на то, как администрация решила проблему с траншеей посреди улицы Львовской.
Соответствующее обращение жители района прислали на редакционную почту НикВести.
Люди рассказали, что по их улице проходит ливневка, возле которой образовалась траншея. По словам жителей улицы, они 8 лет обращались в районную администрацию с просьбой привести дорогу в порядок. В результате руководство администрации на просьбу отреагировало, однако не нашло лучшего решения, чем разрыть на улице котлован, отмечают люди.
— Дело пошло! Приехал трактор! Думаю, ну всё зделают хоть что-то,а в итоге разрыли котлован полтора метра в ширину и метр в глубину и всё. На мой вопрос положить трубы или плиты, Гвозденко (замглавы администрации, — прим.) ответил, что трубы забьются со временем, а плиты дорого, живите так, — жалуется житель района.
Ранее сообщалось, что жители Николаева жалуются на коммунальные службы, которые вывозят мусор рядом с жилыми домами в Центральном районе города раз в три недели.