Жители Корабельного района пожаловались на то, как администрация решила проблему с траншеей посреди улицы Львовской.

Соответствующее обращение жители района прислали на редакционную почту НикВести.

Дорога до ремонта

Люди рассказали, что по их улице проходит ливневка, возле которой образовалась траншея. По словам жителей улицы, они 8 лет обращались в районную администрацию с просьбой привести дорогу в порядок. В результате руководство администрации на просьбу отреагировало, однако не нашло лучшего решения, чем разрыть на улице котлован, отмечают люди.

Дорога после ремонта

— Дело пошло! Приехал трактор! Думаю, ну всё зделают хоть что-то,а в итоге разрыли котлован полтора метра в ширину и метр в глубину и всё. На мой вопрос положить трубы или плиты, Гвозденко (замглавы администрации, — прим.) ответил, что трубы забьются со временем, а плиты дорого, живите так, — жалуется житель района.

Ранее сообщалось, что жители Николаева жалуются на коммунальные службы, которые вывозят мусор рядом с жилыми домами в Центральном районе города раз в три недели.