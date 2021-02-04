Сотрудники Государственной исполнительной службы Минюста в Николаевской области отреагировали на задержание руководителя Центрального отдела ГИС в Николаеве на взятке. Они заявили, что он был вынужден это делать, поскольку руководство департамента в Киеве требовало ежемесячную дань.

Об этом говорится в заявлении, которое работники ГИС направили в адрес президента, министра юстиции, генпрокурора и главы СБУ.

— Дело в том, что это закономерный результат того, в какие условия труда поставлены все руководители аналогичных подразделений по всей Украине. Для сохранения своих должностей и продолжения работы в органах ГИС они вынуждены соглашаться на условия, которые перед ними ставит руководство Государственной исполнительной службы Украины. На сегодня в Исполнительной службе Украины существует и функционирует устойчивая коррупционная вертикаль, когда каждый начальник областного подразделения ГИС должен передавать ежемесячное денежную вознаграждение наверх. А именно — директору Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины Киселеву М. Е., — пишут они.

По их словам, непосредственным сбором средств у руководителей региональных подразделений ГИС занимается заместитель Киселева, начальник Управления контроля за деятельностью органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение решений Вишневский Ю. А., который остался в руководящих органах Департамента «в наследство» от предыдущей власти.

— В структуре Министерства юстиции ни для кого не секрет, что Вишневский Ю. является креатурой старых «смотрящих за Минюстом» Довбенко А.М. и КО. Юрий Вишневский и сейчас работает на себя и старых «хозяев», облагая ежемесячно данью своих подчиненных из регионов. Именно он собирает до 80% «вознаграждения» государственных исполнителей, организовывает и контролирует так называемые «стоп письма», незаконное снятие арестов, вмешивается в функционирование с целью «обилечивания» частных исполнителей и координирует множество схем, — говорится в заявлении.

Они отдельно обратились к министру юстиции Денису Малюське.

— Денис Леонтьевич, неужели Вы со своим заместителем по вопросам исполнительной службы Гайченко А.В. не видите, что делают у Вас под носом Киселев и Вишневский? И это все происходит в то время, когда руководители ведомства взяли курс на реформирование и очистки?— спрашивают сотрудники ГИС.

Они добавили, что областные исполнители уже не могут терпеть «месячники Вишневского» и скоро они просто «побьют его на очередной коллегии», а пока они вынуждены брать взятки для Вишневского и Киселева или просто увольняться.

Напомним, в СБУ сообщили, что разоблачили схемы систематического получения взяток в подразделениях Государственной исполнительной службы Николаева и столичного региона.