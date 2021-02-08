Днем 8 февраля в Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайонах Лески и Намыв.
Из-за этого была приостановлена работа 6 котельных, сообщает «Николаевоблтеплоэнерго».
Спустя час подачу тепла удалось возобновить.
Напомним, что в конце января в родильном отделении Первомайской больницы произошло аварийное отключение электроэнергии.
2 декабря из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество. Из-за аварийной ситуации произошла внезапная остановка котлов. В связи с этим без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, 5 лечебных учреждений.
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
Днем 8 февраля в Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайонах Лески и Намыв.
Из-за этого была приостановлена работа 6 котельных, сообщает «Николаевоблтеплоэнерго».
Спустя час подачу тепла удалось возобновить.
Напомним, что в конце января в родильном отделении Первомайской больницы произошло аварийное отключение электроэнергии.
2 декабря из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество. Из-за аварийной ситуации произошла внезапная остановка котлов. В связи с этим без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, 5 лечебных учреждений.