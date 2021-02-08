Днем 8 февраля в Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайонах Лески и Намыв.

Из-за этого была приостановлена работа 6 котельных, сообщает «Николаевоблтеплоэнерго».

Спустя час подачу тепла удалось возобновить.

Напомним, что в конце января в родильном отделении Первомайской больницы произошло аварийное отключение электроэнергии.