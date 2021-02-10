Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» из-за сильного снегопада ввело в столице оперативное положение для общественного транспорта.

Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

В частности, из-за ухудшения погодных условй общественный транспорт в столице будет курсировать не по графику.

— Введено оперативное положение № 4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями. Движение транспорта — без соблюдения графика, — говорится в сообщении. Также приостановлено движение автобусов № 64. На место направили ответственную службу города.

Напомним, что в течение 8 февраля в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратились 125 человек, получивших различные травмы из-за гололеда.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за гололеда люди с травмами по 5 часов стоят в очереди в травмпункте Больницы скорой медицинской помощи. При этом «скорые» продолжают подвозить людей.

Кроме этого, 8 февраля из-за гололеда на дорогах Николаевской области произошло больше тридцати дорожно-транспортных происшествий.