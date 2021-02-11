Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что весна в Украине в этом году будет поздней. Значительное потепление ожидается в середине марта.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

«Весна непременно будет. Где-то в марте. Скорее всего, до середины марта, может, уже повернет на весну», — сказала она.

Напомним, 12 февраля в связи с выходом южного циклона синоптики прогнозируют в Николаевской области значительный снег, переметы и гололед. Также прогнозируются порывы ветра 15-20 метров в секунду и понижение температуры до 16 градусов мороза. Уровень опасности — «желтый».

Кроме этого в связи со значительным ухудшением погодных условий, которое ожидается в пятницу, 12 февраля, в Николаевской области развернут 347 пунктов обогрева или приспособленных под такие пункты помещений.

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города воздержаться от поездок на выходных и оставаться дома из-за ухудшения погодных условий.