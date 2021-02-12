В Вознесенске ввели 50-процентную родительскую плату за питание для учеников 1-4 классов.

Об этом сообщил мэр Вознесенска Евгений Величко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что такое решение приняли из-за нехватки денег в бюджете города.

— Сегодня приняли решение о введении родительской платы за питание для учащихся 1-4 классов. Этот шаг был вынужденным, в связи с нехваткой средств в бюджете и подорожанием продуктов питания. При этом мы 100% будем обеспечивать бесплатным питанием учащихся всех льготных категорий, по нашим подсчетам это более 1000 детей, — написал он.

Также было пересмотрено меню. По словам мэра, качество питания улучшится. Обед будет стоить 14,50 грн, из которых 7,25 — будут платить родители.

Городской голова добавил, что введение платы может быть временной мерой и в случае получения дополнительных поступлений в бюджет, город сможет вернуть 100% оплату питания из бюджета.

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях.

Отметим, что согласно решению исполкома № 1030 от 28 октября 2020 года, в дошкольных учреждениях стоимость питания в день теперь составляет в группах для детей:

общего типа — 29,50 грн в группах раннего возраста и 44,20 грн в группах дошкольного возраста;

с круглосуточным пребыванием — 36,20 грн в группах раннего возраста и 52 грн в группах дошкольного возраста;

санаторного типа — 36,20 грн в группах раннего возраста и 52 грн в группах дошкольного возраста.

В общеобразовательных учреждения стоимость питания в день составляет 14,20 грн для учеников 1-4 классов и 17 грн — для 5-11.

Ранее сообщалось, что управление образования Николаевского городского совета собирается потратить на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год 120,5 миллионов гривен.

Также исполком Николаевского городского совета принял решение с 2021 года увеличить финансирование для питания детей в учебных учреждениях города Николаева.