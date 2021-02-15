Цюрюпинский райсуд Херсонской области вынес Сергею Торбину, осужденному за нападение на активистку Екатерину Гандзюк, приговор за участие в массовых беспорядках у Олешковского райсовета.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на приговор Сергея Торбина от 9 февраля.
В материалах говорится, что Сергей Торбин в начале мая 2018 года организовал беспорядки у здания Олешковского районного совета, чтобы не допустить выражения недоверия председателю совета, с которой он якобы поддерживал дружеские отношения.
4 мая к зданию совета привели не менее 50 молодых человек с резиновыми дубинками и палками. Они отгоняли мирных людей, которые хотели попасть на сессию совета и запугивали депутатов.
Одним из них был Сергей Торбин, который избил человека резиновой дубинкой по голове и туловищу.
Инцидент продолжался около 5 минут, после чего пострадавшие жители, которые хотели присутствовать на сессии Олешковской совета, отступили.
27 января 2021 года Сергей Торбин заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Сообщается, что он согласился сотрудничать со следствием в раскрытии других фигурантов.
За участие в беспорядках, которые сопровождалась насилием, суд назначил ему 5 лет тюрьмы.
Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.
Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.
Ранее стало известно, что один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.
все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.
Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
Также Печерский районный суд Киева отправил под стражу главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения.
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Цюрюпинский райсуд Херсонской области вынес Сергею Торбину, осужденному за нападение на активистку Екатерину Гандзюк, приговор за участие в массовых беспорядках у Олешковского райсовета.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на приговор Сергея Торбина от 9 февраля.
В материалах говорится, что Сергей Торбин в начале мая 2018 года организовал беспорядки у здания Олешковского районного совета, чтобы не допустить выражения недоверия председателю совета, с которой он якобы поддерживал дружеские отношения.
4 мая к зданию совета привели не менее 50 молодых человек с резиновыми дубинками и палками. Они отгоняли мирных людей, которые хотели попасть на сессию совета и запугивали депутатов.
Одним из них был Сергей Торбин, который избил человека резиновой дубинкой по голове и туловищу.
Инцидент продолжался около 5 минут, после чего пострадавшие жители, которые хотели присутствовать на сессии Олешковской совета, отступили.
27 января 2021 года Сергей Торбин заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Сообщается, что он согласился сотрудничать со следствием в раскрытии других фигурантов.
За участие в беспорядках, которые сопровождалась насилием, суд назначил ему 5 лет тюрьмы.
Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.
Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.
Ранее стало известно, что один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.
все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.
Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
Также Печерский районный суд Киева отправил под стражу главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий