Сергей Торбин

Цюрюпинский райсуд Херсонской области вынес Сергею Торбину, осужденному за нападение на активистку Екатерину Гандзюк, приговор за участие в массовых беспорядках у Олешковского райсовета.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на приговор Сергея Торбина от 9 февраля.

В материалах говорится, что Сергей Торбин в начале мая 2018 года организовал беспорядки у здания Олешковского районного совета, чтобы не допустить выражения недоверия председателю совета, с которой он якобы поддерживал дружеские отношения.

4 мая к зданию совета привели не менее 50 молодых человек с резиновыми дубинками и палками. Они отгоняли мирных людей, которые хотели попасть на сессию совета и запугивали депутатов.

Одним из них был Сергей Торбин, который избил человека резиновой дубинкой по голове и туловищу.

Инцидент продолжался около 5 минут, после чего пострадавшие жители, которые хотели присутствовать на сессии Олешковской совета, отступили.

27 января 2021 года Сергей Торбин заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Сообщается, что он согласился сотрудничать со следствием в раскрытии других фигурантов.

За участие в беспорядках, которые сопровождалась насилием, суд назначил ему 5 лет тюрьмы.

Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.

Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.

Ранее стало известно, что один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.

все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.

Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.

Также Печерский районный суд Киева отправил под стражу главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения.