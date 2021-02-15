В Первомайской ветбольнице возобновили стерилизацию бродячих собак и кошек — деньги на покрытие расходов выделили из горбюджета.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Бездомных животных в больницу привозят волонтеры, поскольку автомобиль учреждения сломан. Главный врач ветбольницы Александр Юрков отмечает, что за последние годы бродячих собак и кошек развелось в Первомайске очень много, а стерилизация пока самый гуманный способ регулировать их популяцию.

Ранее сообщалось, что с марта этого года в Николаеве планируют ввести «ветеринарный билет», который даст возможность владельцу домашней непородистой собаки бесплатно стерилизовать, вакцинировать и чипировать свое животное.

Напомним, в январе 2021 года сообщалось, что на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета нет средств.