Родители детей из детсадов, которые перешли на самостоятельную систему питания, обратились к депутатам Николаевской горсовета с требованием не переводить их детские сады в систему на централизованную систему детского питания, услуги по которой оказывает коммунальное предпритие по организации питания в учебных заведениях (КОП).

Этот вопрос поднимался на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского горсовета, — передает корреспондент НикВести.

Несколько матерей из родительского комитета детских садов выступили перед членами комиссии с рассказом о проблемах организации питания от КОП.

— Мы против того, чтобы нас переводили в КОП. Мы требуем оставить нас на самостоятельном обеспечении, мы как родители можем контролировать качество продукции, качество питания наших детей. Поэтому мы требуем, чтобы нас не переводили в КОП, а оставили наши детсады такими, какие они есть. Чтобы финансирование было нашим, — начала одна из представительниц родительского комитета. — Давайте вспомним, как в прошлом году был маргариновый скандал и наших детей кормили неизвестной субстанцией, которая пагубно могла влиять на здоровье детей, которых кормил КОП. Мы хотим напомнить, что выбирали вас не для того, чтобы вы ставили эксперименты над нашими детьми, а для того чтобы вы отстаивали наши права. Мы против того, чтобы наши сады, которые находятся на самостоятельном питании, которое контролирует заведующая, где мы можем видеть наше меню — мы полностью довольны и не было случая, когда мы обращались к заведующей по этим вопросам, — продолжила еще одна мать.

Мама одной из воспитанниц детского сада, перешедшего на систему самообеспечения, попросила депутатов профинансировать детское питание из других статей бюджета.

— Мы хотим напомнить, что в декабре прошлого года вы с городского бюджета выделили 500 с чем-то миллионов : из общей статьи перевели на специальную статью для ремонта дорог и строительных нужд. Мы хотим обратить внимание на это и может быть из этой суммы найдется часть, чтобы выделить ее на качественное питание наших детей, — заявила Наталья Кирпа.

Она также добавила в просьбы пункт о том, чтобы депутаты оставили 11 детским садам самостоятельность в сфере закупки и проверке качестве продуктов, из которых составляют меню для детей.

— Еще просим заметить, что к нам все-таки информация о том, что хотят наши 11 садов забрать. У нас самостоятельность ведения учета, а хотят забрать договора закупки и передать питание наших детей в КОП. Это было подтверждено городским головой, поэтому это не просто слухи. Мы просим вас внести на сессию вопрос о том,чтобы отменить, во-первых, решение о повышении платы, потому что в условиях карантина это очень бьет по нам, как по родителям, по финансовому положению. Мало того, что карантин в прошлом году - много людей не работало и было в отпусках за свой счет. И поставить на сессию вопрос о том, чтобы оставить за 11 нашими прекрасными садами возможность самому распоряжаться своими средствами. Оставить нам статус самостоятельного. Оставить нам возможность заключать договора закупки наших хороших качественных продуктов, — отметила Наталья Кирпа.

Родительский комитет рассказал, что проинспектировал помещения, в котором КОП хранил продукты для детских садов, в нем начался ремонт.

— Вчера мы были на этом предприятии — у нас остались не очень хорошие впечатления. Мы заходили внутрь, мы видели, как хранятся яйца и этого было просто достаточно, — подчеркнула член родительского комитета. — Коммунальное предприятие не готово для того, чтобы там просто хранить продукты. Нас не запустили на склад, в котором якобы был ремонт и в котором хранятся продукты. Хотелось бы посмотреть какой там ремонт и какие там продукты будут храниться. В помещении, в котором пыль и грязь, стоит холодильник, на котором написано «‎Яйца», — сообщила о деталях проверки другой мама из комитета.

В начале на голосование вынесли предложение вынести на сессию вопрос об пересмотре решения исполкома от 23 декабря по бесплатному питанию в детских садах. Для утверждения проекта не хватило двух голосов — воздержались депутат от фракции «Слуга Народа» Елена Кузьмина и депутат Мария Грачова.

После этого депутат от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов предложил членам комиссии проголосовать за обращение к мэру и всем органам исполнительной власти с рекомендацией не совершать действий по изменению системы детского питания до получения выводов от комиссии по питанию. Депутаты единогласно поддержали проект.

На прошлой неделе родители воспитанников детсада № 117 обратились к депутатам городского совета с просьбой поспособствовать тому, чтобы их сад не лишали возможности самостоятельно организовывать процесс питания.

Ранее сообщалось, что коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях победило в аукционе повторного тендера на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год стоимостью в 120,5 миллиона гривен.

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях, что равно 148 гривнам в месяц.

В мэрии Николаева пояснили введение платы за питание младшеклассников увеличением их количества и подорожанием продуктов.

Для того, чтобы обеспечить бесплатное питание воспитанников детсадов и учеников младших классов в Николаеве, необходимо 240 миллионов гривен. В бюджете города на этот год на питание дошкольников и учеников младших классов предусмотрено 106 миллионов гривен.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что причиной принятия решения о финансировании не в полном объеме питания дошкольников и учеников младших классов в Николаеве было принято из-за нехватки средств бюджета.

Также напомним, что обыски на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств начались 20 февраля 2019 года. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.

На то время секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова вызвала всех ответственных за организацию питания в школах и детсадах города в связи с проводившимися вчера массовыми обысками в деле о закупках некачественных продуктов питания.

В свою очередь первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко, который исполняет обязанности мэра, пока Александр Сенкевич находится в отпуске, сообщил, что отстранил директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеба Новоторова после проведенных обысков.

Чиновник также заявил, что он готов написать заявление об увольнение из-за коррупционного скандала на комбинате питания.