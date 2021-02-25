В четверг, 25 февраля, в Николаеве родители воспитанников детсада №117, которые находятся на самостоятельном питании, собрались у здания областного совета с требованием не переводить их учреждение на обслуживание в коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП).

Об этом пишет «Преступности.НЕТ».

Ранее НикВести сообщали, что родители воспитанников ряда дошкольных учреждений, которые сейчас сами занимаются организацией питания детей, бьют тревогу из-за того, что их сады, возможно, снова будет обслуживать коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП). 23 февраля родители воспитанников детсада № 117 обратились к депутатам городского совета с просьбой поспособствовать тому, чтобы их сад не лишали возможности самостоятельно организовывать процесс питания.

Сегодня родители детей собрались под зданием Николаевского облсовета, чтобы переход в систему КОП не произошел. По словам родителей, мэр Николаева Александр Сенкевич поддерживает данное изменение, для того чтобы «все были одинаковые».

— Мы сами заключаем договора, распоряжаемся деньгами. Нас хотят перевести на систему питания через КОП. Это не слухи, Сенкевич уже это подтвердил. Он сказал, что все будут одинаковые. Мы как родители против перехода с индивидуального питания в КОП. Потому что неоднократно были случаи, когда детей кормили маргарином и некачественными продуктами. Мы хотим отстоять свою позицию, чтобы мы видели, что кушают наши дети и как это готовится. Так заведующая будет нести ответственность лично за них. Мы просим обратить внимания на нашу проблему, - заявил родительский комитет.

При этом к ним вышел заместитель главы облсовета Владимир Фроленко. Он сообщил, что поддерживает родителей, а также отметил, что такой переход является нарушением.

— В этом есть нарушение. Так вы действительно контролируете закупки, которые предоставляют вашим детям. Если мы к вам уже вышли, значить мы вас поддерживаем, - рассказал он.

Также родители добавили, что продукты, которые садик закупает самостоятельно в разы дешевле и качественнее чем продукты, которые предоставляет КОП.

— Мы не хотим, чтобы нагревали руки на наших детях. Мы общаемся с родителями, которые питаются в КОПе и разница между нами колоссальная, - сообщили они.

В свою очередь, представители родительского комитета в аппарате областного совета написали и передали обращения на имя главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой и руководителя областной государственной администрации Виталия Кима.

Облсовет пообещал в ближайшее время отреагировать и обратить внимания на данную ситуацию, а также предоставить свои рекомендации родительскому комитету.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич склоняется к тому, чтобы перевести детсады и школы с самостоятельной организацией питания в централизованную систему.

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях, что равно 148 гривнам в месяц.

В мэрии Николаева пояснили введение платы за питание младшеклассников увеличением их количества и подорожанием продуктов.

Для того, чтобы обеспечить бесплатное питание воспитанников детсадов и учеников младших классов в Николаеве, необходимо 240 миллионов гривен. В бюджете города на этот год на питание дошкольников и учеников младших классов предусмотрено 106 миллионов гривен.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что причиной принятия решения о финансировании не в полном объеме питания дошкольников и учеников младших классов в Николаеве было принято из-за нехватки средств бюджета.

Кроме этого, коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях победило в аукционе повторного тендера на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год стоимостью в 120,5 миллиона гривен.

Также напомним, что обыски на коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств начались 20 февраля 2019 года. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.

На то время секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова вызвала всех ответственных за организацию питания в школах и детсадах города в связи с проводившимися вчера массовыми обысками в деле о закупках некачественных продуктов питания.

В свою очередь первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко, который исполнял обязанности мэра, пока Александр Сенкевич находился в отпуске, сообщил, что отстранил директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеба Новоторова после проведенных обысков.