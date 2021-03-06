Марсоход Perseverance первый раз проехал по поверхности Красной планеты.

Об этом сообщает Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2021

— Сейчас состоялся мой первый тест-драйв на Марсе, пройдено около пяти метров. Вы смотрите на начало следов от моих колес. Еще многое предстоит сделать, — говорится в сообщении.

Напомним, марсоход Perseverance сел на Марсе 18 февраля. Спустя два дня он отправил ученым первое цветное изображение с высоким разрешением, позже — первое видео.

Уже 25 февраля NASA опубликовало цельный панорамный снимок Марса, который сделал марсоход Perseverance.