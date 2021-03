Марсоход Perseverance первый раз проехал по поверхности Красной планеты.

Об этом сообщает Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4