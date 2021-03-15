Германия вслед за рядом стран Евросоюза остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причина та же — опасения в связи с возможностью образования тромбов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Представитель министерства здравоохранения Германии заявил, что рекомендацию остановить прививки этой вакциной выдал Институт Поля Эрлиха, который возглавляет процесс вакцинации в стране.
Ранее власти Нидерландов сообщили, что минимум на две недели (до 28 марта) приостанавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Напомним, что Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал временно отложить использование вакцины AstraZeneca против коронавируса.
Германия вслед за рядом стран Евросоюза остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причина та же — опасения в связи с возможностью образования тромбов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Представитель министерства здравоохранения Германии заявил, что рекомендацию остановить прививки этой вакциной выдал Институт Поля Эрлиха, который возглавляет процесс вакцинации в стране.
Ранее власти Нидерландов сообщили, что минимум на две недели (до 28 марта) приостанавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Напомним, что Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал временно отложить использование вакцины AstraZeneca против коронавируса.