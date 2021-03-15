Германия вслед за рядом стран Евросоюза остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причина та же — опасения в связи с возможностью образования тромбов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Представитель министерства здравоохранения Германии заявил, что рекомендацию остановить прививки этой вакциной выдал Институт Поля Эрлиха, который возглавляет процесс вакцинации в стране.

Ранее власти Нидерландов сообщили, что минимум на две недели (до 28 марта) приостанавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.