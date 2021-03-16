По состоянию на утро 16 марта в Николаевской области зарегистрировано 412 новых случаев коронавирусного заболевания.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 46 214 (+412) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1834 (+6) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 210, всего выздоровели — 39 249.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 876, за сутки — 17. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 318 человек, методом ИФА — 510.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9642 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 6202 пациента выздоровели.
Ранее сообщалось, что локдаун в Украине могут ввести, если большее число областей перейдут в «красную зону». Условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
По состоянию на утро 16 марта в Николаевской области зарегистрировано 412 новых случаев коронавирусного заболевания.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 46 214 (+412) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1834 (+6) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 210, всего выздоровели — 39 249.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 876, за сутки — 17. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 318 человек, методом ИФА — 510.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9642 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 6202 пациента выздоровели.
Ранее сообщалось, что локдаун в Украине могут ввести, если большее число областей перейдут в «красную зону». Условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.