По состоянию на утро 16 марта в Николаевской области зарегистрировано 412 новых случаев коронавирусного заболевания.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 46 214 (+412) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 30812 (+267);

Первомайск — 1514 (+22);

Южноукраинск — 1474 (+3);

Вознесенск — 1114 (+2);

Очаков — 882 (+19);

Арбузинский район — 558;

Баштанский район — 624 (+5);

Березанский район — 573 (+12);

Братский район — 395 (+1);

Березнеговатский район — 282 (+4);

Веселиновский район — 435;

Витовский район — 1706 (+21);

Вознесенский район — 430 (+1);

Врадиевский район — 353 (+12);

Еланецкий район — 199;

Вознесенский район — 609 (+2);

Казанковский район — 468;

Кривоозерский район — 294 (+2);

Николаевский район — 642 (+3);

Новобугский район — 426 (+7);

Новоодесский район — 1005 (+5);

Очаковский район — 399 (+14);

Первомайский район — 532 (+9);

Снигиревский район — 488 (+1).

Заболевание COVID-19 установлено у 1834 (+6) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 210, всего выздоровели — 39 249.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 876, за сутки — 17. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 318 человек, методом ИФА — 510.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9642 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 6202 пациента выздоровели.

Ранее сообщалось, что локдаун в Украине могут ввести, если большее число областей перейдут в «красную зону». Условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.