Городская власть обратится к руководителям высших учебных заведений Николаева с предложением начинать учебный процесс с 10 утра.

Об этом шла речь сегодня, 16 марта, во время заседания городской комиссии по ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба мэрии.

Таким образом в Николаеве хотят уменьшить нагрузку на общественный транспорт города во время утреннего «часа пик» в перевозке и предупредить скопление людей на остановках.

Как известно, в Николаеве усилили карантинные мероприятия.

Ранее сообщалось, что мэрия Николаева обратится к руководству области с просьбой передать в городские больницы кислородные концентраторы, которые не используются.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что если показатели заболеваемости коронавирусом не перестанут расти, в городе введут жесткий карантин, подобный тому, который был весной 2020 года.