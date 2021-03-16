Управление здравоохранения Николаевской областной государственной администрации передало 10 кислородных концентраторов в Николаевскую городскую больницу № 5.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

Как сообщалось, мэрия обратилась в Николаевскую областную государственную администрацию с просьбой о выделении дополнительных кислородных концентраторов.

Просьба связана с открытием дополнительных 40 коек на базе больницы № 5 для лечения пациентов с COVID-19.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что если показатели заболеваемости коронавирусом не перестанут расти, в городе введут жесткий карантин, подобный тому, который был весной 2020 года.

Как сообщалось, сегодня, 16 марта, во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности усилили карантинные мероприятия. Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, такое решение — вынужденная мера. Его приняли в связи с осложнения эпидемической ситуации по COVID-19.