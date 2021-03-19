В Центральном районном суде Николаева заслушали свидетелей в деле о смертельной аварии с участием автомобилей Тoyota Land Cruiser и ВАЗ-2105.

Об этом сообщает пресс-службе суда.

Как известно, в начале декабря 2020 года на пересечении улицы Южной и проспекта Богоявленского столкнулись автомобили Тoyota Land Cruiser и ВАЗ-2105. В результате чего «Жигули» вылетели на остановку, а его водитель скончался на месте аварии. Позже стало известно, что автомобиль Тoyota Land Cruiser записан на экс-депутата Новоодесского райсовета Владимира Калашникова и его сына — Алексея. Спустя три месяца, 25 февраля, полиция сообщила о подозрении одному из фигурантов — Владиславу Аршинову.

— В судебном заседании подозреваемый ответил на вопросы прокурора, которые касались событий 05.12.2021 года и указанного производства, - сказано в сообщении.

В качестве свидетеля в суде также допросили мать подозреваемого, которая сообщила, что ее сын не умеет водить автомобиль. Женщина указала, что товарищ сына, который находился в автомобиле «Toyota Land Cruiser 200», после ДТП неоднократно приходил к ним домой и убеждал её сына не давать каких-либо объяснений органам досудебного следствия.

Кроме этого свидетель добавила, что во избежание ответственности за совершение ДТП, он привлек двух защитников, которые должны ввести следствие в заблуждение.

Отмечается, что в связи с окончанием процессуального времени, в заседании объявлен перерыв до 14:30 19 марта 2021 года.

Напомним, что подозреваемый в совершении аварии на проспекте Богоявленском в Николаеве, в которой погиб человек, Владислав Аршинов заявил, что за рулем Тoyota Land Cruiser в момент случившегося находился его товарищ Алексей Калашников.