На очередь для вакцинации от COVID-19 по состоянию на 23 марта записались 326 336 человек.

Об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Как известно, Минцифра и Минздрава запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации от коронавируса в Дии.

В мобильном приложении Дия стали на очередь 275 356 желающих вакцинироваться лиц, на портале Дия – 25 947, а через контакт-центр МЗ – 25 033 украинца.

Напомним, по состоянию на 21 марта в Украине прививки от COVID-19 получили более 108,3 тысяч человек, за сутки до этого — 3968 человек.

За сутки, 22 марта, в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 250 человек. Также сообщалось, что на Николаевщине начали работу 12 пунктов, врачи и медсестры которых прошли соответствующее обучение по проведению вакцинации.