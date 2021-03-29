По состоянию на 29 марта в 11 областях действует красный уровень эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

В частности, к «красным» регионов добавили Черниговскую область. Ограничения этого уровня начинают там действовать уже с 29 марта.

В то же время, в соответствующем перечне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области и город Киев.

«Оранжевый» уровень эпидемической опасности установлен на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областей.

«Желтой» остается только Херсонская область.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах. Позже стало известно, что больных также размещают в столовых в медучреждениях города. Информацию о заполненности «ковидных» отделений также подтвердили мэр Николаева Александр Сенкевич и начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

Поскольку в отделениях больниц Николаева, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, закончились места, больных из города будут размещать в фтизиопульмонологическом медицинском центре в селе Надбугское.