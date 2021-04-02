Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что у Вашингтона есть достаточно доз вакцин, чтобы не применять препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцина до сих пор не зарегистрирована в США.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, этот вопрос еще находится в подвешенном состоянии, поскольку по нему нет единого мнения.

— У меня есть общее ощущение, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды, — подчеркнул Энтони Фаучи.

Как сообщалось, агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании выявило 30 случаев образования тромбозов у вакцинированных препаратом от коронавируса AstraZeneca. На прошлой неделе сообщалось о пяти случаях.

Ранее Национальное агентство по безопасности лекарственных средств Франции подтвердило существование «редкого» риска атипичного тромбоза, связанного с вакциной.

Кроме того, немецкие эксперты не рекомендуют вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca людям до 60 лет.