В Николаевском родильном доме №1 находится 21 беременная женщина с диагнозом COVID-19. Две из них в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал заместитель начальника областного управления охраны здоровья Олег Бабин в эфире телеканала НИС-ТВ.

Олег Бабин рассказал, что дети, которые рождаются у матерей, переболевших на коронавирус, уже имеют антитела к болезни.

— Если женщина болела больше 10 дней, то наверняка у ребенка уже формируется иммунитет и есть антитела. Учитывая возраст детей, мы сейчас себе не ставим задачу их обследовать. Дети, которые рождаются и есть – довольно таки неплохо переносят болезнь, - подчеркнул Олег Бабин.

По словам Бабина не смотря на это, 28 детей больных на ковид сейчас проходят лечение в Николаевской областной детской клинической больнице и 30 в других медучреждениях.

— По состоянию дети переносят удовлетворительно эту ситуацию. Сейчас только есть один ребенок, зависящий от кислорода, - сказал Олег Бабин.

Ранее Олег Бабин сообщил, что на этой неделе Николаевская область должна получить 3000 дополнительных доз индийской вакцины AstraZeneca. При этом за прошедшие сутки, прививку от коронавируса получили 430 жителей Николаевской области.

Напомним, что на Николаевщине впервые больше 30 смертей от COVID-19 за сутки.