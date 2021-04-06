С начала третьего этапа вакцинальной компании в Николаевской области заработают все 108 пунктов, где можно будет сделать прививку против коронавируса.

О ходе вакцинальной кампании в эфире программы «Добрый вечер» на канале НИС-ТВ рассказал заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Олег Бабин.

— У нас в области со второго по пятый этап создано 108 пунктов для вакцинации. Эти пункты распределены по всей области, чтобы гражданам было удобно прийти и сделать прививку, - сказал Олег Бабин.

Замначальника областного управления здравоохранения отметил, что на сегодня на Николаевщины пока функционируют 24 пункта для вакцинации. Увеличиваться количество пунктов будет постепенно. Олег Бабин подчеркнул, что это связано с обучением медперсонала.

Олег Бабин добавил, что сейчас, на третьем этапе будут вакцинировать работников правоохранительных орган, а также работников учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди.

— Для организованных коллективов у нас действует 14 мобильных бригад, 9 из них уже работают. Задача этих бригад: выехать по заявлению коллектива, - добавил Олег Бабин.

В Николаеве действует 2 такие мобильные бригады по адресу: ул.Космонавтов, 126; улица Шоссейная, дом 58. В Николаевском районе: улица Самойловича, дом 25 улица Почтовая, дом 108. В Баштанском районе: город Баштанка, улица Юбилейная, дом 3. В Вознесенском: город Вознесенск, улица 228-й стрелковой дивизии, дом 26. В Первомайском: город Первомайск, улица. Академика Николая Амосова, дом 28.

Адреса стационарных пунктов, где можно сделать прививку можно найти тут.

Напомним, в Николаевском родильном доме №1 находится 21 беременная женщина с диагнозом COVID-19. Две из них в тяжелом состоянии. По состоянию на сегодня загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 78,6%.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что о выходе региона из красной зоны речи не идет, поскольку показатели заболеваемости продолжают расти.