Николаевская область должна получить 8440 доз китайской вакцины CoronaVac в ближайшее время, а также дополнительные 1500 доз AstraZeneca.

Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель начальника областного управления здравоохранения Олег Бабин, - сообщает корреспондент НикВести.

Олег Бабин рассказал, что в прошлую пятницу Николаевская область получила 1500 дополнительных доз вакцины AstraZeneca. И столько же ожидает еще только корейского производства.

— К Николаевской области поступит вакцина AstraZeneca корейского производства. Это одна и та же платформа. Мы должны вакцинировать второй раз вакцинами, сделанными на единой платформе, - сказал Олег Бабин.

Также он отметил, что управление здравоохранения Николаевской ОГА подписало соглашение на получение американской вакцины Pfizer.

— Я уже неоднократно подчеркивал, что эта вакцина будет использоваться для людей преклонного возраста, которые находятся в интернатах и для сотрудников, которые там работают. В дальнейшем, при поставках в Украину Pfizer, мы будем вакцинировать и другие категории населения этой вакциной, - дополнил Олег Бабин.

Он также сообщил, что на сегодняшний день вакцинировано 12578 человек. И что серьезных случаев осложнений с госпитализацией и смертельных исходов, после вакцинации, не зафиксировано.

Ранее, Олег Бабин заявлял, что с начала мая, в Николаевской области заработают все 108 пунктов, где можно будет сделать прививку против коронавируса.

Напомним, в Николаевской области за последние сутки вакцинировано 350 человек. При этом, в воскресенье, 11 апреля, на Николаевщине не сделали ни одной прививки от коронавируса.