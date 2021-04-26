Управление капитального строительства Николаевского горсовета объявило торги на реконструкцию чаши бассейна в спорткомплексе «Зоря» за 4,9 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Начало аукциона запланировано на 11 мая. Ориентировочная стоимость работ — 4 915 520 гривен.

Подрядчик должен завершить реконструкцию чаши до 31 августа. Также он обязан предоставить гарантию на работы сроком на 5 лет.

Стоит отметить, что весной прошлого года мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что бассейн в спортивном комплексе «Зоря» запустят до конца 2020-го.

Напомним, 26 марта 2020 года в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.

В январе 2019 года государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче спортивного комплексагосударственного предприятия «Зоря»-«Машпроект» в собственность города Николаева.

Кроме этого, 22 января в ходе визита главы парламента Дмитрия Разумкова, Александр Сенкевич заявил, что государственное предприятие «Укроборонпром» компенсирует городу 5 миллионов гривен на ремонт спорткомплекса «Зоря», который планирует передать в городскую собственность.

Также он сообщал, что бассейн в спортивном комплексе «Зоря» в Николаеве планируют открыть после ремонта в 2021 году.