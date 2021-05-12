В микрорайоне Николаева Ялты планируют построить храм Иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» Николаевской епархии УПЦ.

Об этом рассказал главный архитектор Николаева во время заседания исполнительного комитета горсовета во вторник, 12 мая, передает корреспондент НикВести.

Строить церковь планируют по улице 1-й Ялтинской, 22. Андрей Цымбал отметил, что проект разработан в соответствии с действующим в Николаеве планом зонирования.

— По данному объекту был проведен градостроительный совет и общественные слушания. У нас были спорные вопросы по общественным слушаниям. Но сейчас в условиях карантина их проводить достаточно проблематично. Но там действительно собирались жители микрорайона Ялты и громада действительно поддерживает строительство этого культового объекта, — сказал Андрей Цымбал.

Член исполкома Никита Плеханов добавил, что к проекту решения, вынесенного на заседание исполкома, есть замечания юридического департамента. Он поинтересовался, носят ли они только технический характер.

На это главный архитектор ответил, что общественные слушания проводились несколько раз и жители микрорайона выступили за строительство, однако были допущены ошибки в оформлении протоколов слушаний.

— Слушания там фактически проводились два раза. На первых я присутствовал. Несколько сотен микрорайона Ялты ходят в церковь, она сейчас использует вагончик для этого. Возможно, в оформлении протоколов они придержались процедуры, но это именно жители этого микрорайона, — сказал он.

В итоге исполком согласовал выдачу градостроительных условий и ограничений департаментом архитектуры на строительство храма.

Напомним, на здании по улице Лягина, 2, напротив Соборной площади, установят большой вертикальный рекламный мультимедийный экран. Главный архитектор считает, что это улучшит вид площади.

Также на прошлом заседании члены исполкома заявили, что главный архитектор Николаева Андрей Цымбал ввел их в заблуждение, докладывая по проекту решения, которым согласовывается размещение четырех новых сити-лайтов супермаркета АТБ.

В прошлом году Андрей Цымбал заявил, что 3-метровый рекламный светодиодный экран, который планировали установить на Соборной, украсит город.