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В трех детских садиках Николаева не состоялись торги на услуги по организации питания из-за того, что в тендерах принял участие только один предприниматель.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Отметим, что недавно торги объявили 9 с самостоятельной бухгалтерией из 11: №№ 5, 83, 87, 101, 132, 140, 142, 143, 148. В трех из них (№№ 132, 140 и 142) торги не состоялись ввиду отсутствия больше одного участника. Остальные учреждениям еще не перешли к этапу выбора победителя.
Детский сад №132 повторно объявил тендер. Отметим, что единственным участником торгов стало физическое лицо-предприниматель «Несмиян Наталья Николаева». По данным системы Clarity Project, именно она сейчас занимается поставкой продуктов в детсады с самостоятельной организацией питания.
Ориентировочная сумма закупки детского сада № 132 составляет 788,9 тысячи гривен, № 140 — 753,1 тысячи, № 142 — 891,8 тысячи. По остальным 7 она варьируется от 455 тысяч до 1,5 миллиона гривен.
Как сообщалось, большинство детских садов Николаева, которые самостоятельно организовывали процесс приготовления еды, объявили торги на данные услуги. В мэрии говорят, что такое решение было принято, чтобы уравнять родительскую плату в детсадах, которые обслуживает КОП и детсадах с самостоятельной организацией.
При этом коммунальное предприятие по организации питания в образовательных учреждениях не будет участвовать в торгах на услуги для детсадов Николаева с самостоятельным финансовым балансом.
Напомним, 28 февраля под зданием мэрии Николаева прошла акция против перевода 11 детских садов с индивидуального питания на централизованное, которое будет поставлять коммунальное предприятие по организации детского питания.
Также сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич склоняется к тому, чтобы перевести детсады и школы с самостоятельной организацией питания в централизованную систему.
Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева выступила против намерений мэра города Александра Сенкевича перевести 11 детсадов на централизованное детское питание, которое осуществляет коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП).
Мэр Николаева Александр Сенкевич предложил родителям детсадов, которые самостоятельно организовывают процесс питания, за свой счет платить зарплату поварам, коммунальные услуги и другие расходы, чтобы их сады не переводили в централизованную систему.
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В трех детских садиках Николаева не состоялись торги на услуги по организации питания из-за того, что в тендерах принял участие только один предприниматель.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Отметим, что недавно торги объявили 9 с самостоятельной бухгалтерией из 11: №№ 5, 83, 87, 101, 132, 140, 142, 143, 148. В трех из них (№№ 132, 140 и 142) торги не состоялись ввиду отсутствия больше одного участника. Остальные учреждениям еще не перешли к этапу выбора победителя.
Детский сад №132 повторно объявил тендер. Отметим, что единственным участником торгов стало физическое лицо-предприниматель «Несмиян Наталья Николаева». По данным системы Clarity Project, именно она сейчас занимается поставкой продуктов в детсады с самостоятельной организацией питания.
Ориентировочная сумма закупки детского сада № 132 составляет 788,9 тысячи гривен, № 140 — 753,1 тысячи, № 142 — 891,8 тысячи. По остальным 7 она варьируется от 455 тысяч до 1,5 миллиона гривен.
Как сообщалось, большинство детских садов Николаева, которые самостоятельно организовывали процесс приготовления еды, объявили торги на данные услуги. В мэрии говорят, что такое решение было принято, чтобы уравнять родительскую плату в детсадах, которые обслуживает КОП и детсадах с самостоятельной организацией.
При этом коммунальное предприятие по организации питания в образовательных учреждениях не будет участвовать в торгах на услуги для детсадов Николаева с самостоятельным финансовым балансом.
Напомним, 28 февраля под зданием мэрии Николаева прошла акция против перевода 11 детских садов с индивидуального питания на централизованное, которое будет поставлять коммунальное предприятие по организации детского питания.
Также сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич склоняется к тому, чтобы перевести детсады и школы с самостоятельной организацией питания в централизованную систему.
Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева выступила против намерений мэра города Александра Сенкевича перевести 11 детсадов на централизованное детское питание, которое осуществляет коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП).
Мэр Николаева Александр Сенкевич предложил родителям детсадов, которые самостоятельно организовывают процесс питания, за свой счет платить зарплату поварам, коммунальные услуги и другие расходы, чтобы их сады не переводили в централизованную систему.