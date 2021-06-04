На железнодорожных станциях вблизи столицы Латвии установят «пункты мобильности» и велосипедные стоянки, чтобы пассажиры могли без проблем пересесть на другой тип транспорта и продолжить путешествие.
Об этом сообщает латвийский портал Delfi.
Пунктами обородуют восемь станций — они должны сократить поездку от столицы до регионов в стране. Также к ним подведут линии метробусов и огородят велосипедные стоянки, а в одном случае продлят травмвайную линию.
Ранее НикВести сообщали, что николаевский губернатор Виталий Ким анонсировал появление системы велосипедных дорожек, которая объединит курорты Николаевской области с Херсоном и Одессой.
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На железнодорожных станциях вблизи столицы Латвии установят «пункты мобильности» и велосипедные стоянки, чтобы пассажиры могли без проблем пересесть на другой тип транспорта и продолжить путешествие.
Об этом сообщает латвийский портал Delfi.
Пунктами обородуют восемь станций — они должны сократить поездку от столицы до регионов в стране. Также к ним подведут линии метробусов и огородят велосипедные стоянки, а в одном случае продлят травмвайную линию.
Ранее НикВести сообщали, что николаевский губернатор Виталий Ким анонсировал появление системы велосипедных дорожек, которая объединит курорты Николаевской области с Херсоном и Одессой.