Компания Apple выпустит обновленный iPad Pro уже в этом году. Вместо привычного алюминиевого корпуса у него будет стеклянная задняя панель и беспроводная зарядка.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В новой модели iPad Pro переход на стеклянную заднюю панель тестируется, в частности, чтобы впервые сделать планшет с беспроводной зарядкой.

К тому же внесение подобных изменений в дизайн приблизит новый iPad к iPhone, которые также в последние годы перешли с алюминиевых задних панелей на стеклянные.

Беспроводная зарядка заменяет обычный кабель питания индукционным ковриком, что упрощает пользователям зарядку сразу нескольких гаджетов.

В рамках разработки следующего iPad Pro Apple также пробует технологию, называемую reverse wireless charging (обратная беспроводная зарядка). Это позволит пользователям заряжать свой iPhone или другие гаджеты Apple, положив их на заднюю часть планшета.

Дизайн iPad mini обновится впервые за шесть лет. По плану планшет будет иметь более узкие границы экрана, чем предыдущие модели. Apple также изучает возможность отказаться от кнопки Home.

Ранее сообщалось, что компания Apple заявила, что инвестирует в США за следующие 5 лет 430 млрд долл — это на 20% больше, чем планировалось ранее.