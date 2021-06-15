В Первомайске возник конфликт между жителями микрорайона Скала и прихожанами Свято-Михайловского храма, которые настаивают на переход под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Об сообщается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ

Местные прихожаны Свято-Михайловского храма микрорайона «Скала» рассказали, что церковь построили при инициативе переселенцев с Западной Украины, которых советская власть поселила тут в середине прошлого века.

Отмечают, что до постройки храма на этой территории была мусорная свалка.

Нынче храм находится под юрисдикцией Украинской православной церкви Московского патриархата. После принятия Томоса в 2019 году, прихожане Свято-Михайловского храма требуют перехода в ПЦУ, чтобы все религиозные процессы в церкви проходили на украинском языке.

Местные жители района и руководство храма не видит в этом необходимости, поэтому собирают подписи, чтобы остаться под юрисдикцией Московского патриархата.

Прихожане, которые просят перевода храма в ПЦУ, подали соответствующую просьбу в Николаевскую епархию еще несколько лет назад, но еще не получили никакого ответа.

Напомним, в начале марта в фойе Николаевского областного совета состоялся первый молитвенный завтрак, организованный главой облсовета Анной Замазеевой.

Позже стало известно, что в Николаевском облсовете решили не частить с проведением молитвенных завтраков.