На территории внутреннего двора Николаевского областного краеведческого поселилась новая семья пернатых хищников. На этот раз кладку яиц на одном из деревьев высиживает самка чеглока.
Об этом сообщается на странице музея в Facebook.
— Это небольшая хищная птица семейства соколиных весом 130-240г. Питается чеглок мелкими птицами и бабочками, которых ловит налету. Самостоятельно гнездо не строит, занимает покинутое, обычно — вороны. Самка делает кладку в последней декаде мая и насиживает яйца в течение месяца, следовательно, птенцов ждем в конце июня, — рассказали в музее.
Новых обитателей музейного двора запечатлел сотрудник музея Владимир Гаврилов. Он уже много лет следит за птицами, изучает их и фотографирует.
Ранее Владимир Гаврилов заметил на территории музея ушастых сов, которые вернулись сюда после долгого перерыва. Позже стало известно, что у сов появились на свет совята.
На территории внутреннего двора Николаевского областного краеведческого поселилась новая семья пернатых хищников. На этот раз кладку яиц на одном из деревьев высиживает самка чеглока.
Об этом сообщается на странице музея в Facebook.
— Это небольшая хищная птица семейства соколиных весом 130-240г. Питается чеглок мелкими птицами и бабочками, которых ловит налету. Самостоятельно гнездо не строит, занимает покинутое, обычно — вороны. Самка делает кладку в последней декаде мая и насиживает яйца в течение месяца, следовательно, птенцов ждем в конце июня, — рассказали в музее.
Новых обитателей музейного двора запечатлел сотрудник музея Владимир Гаврилов. Он уже много лет следит за птицами, изучает их и фотографирует.
Ранее Владимир Гаврилов заметил на территории музея ушастых сов, которые вернулись сюда после долгого перерыва. Позже стало известно, что у сов появились на свет совята.