На территории внутреннего двора Николаевского областного краеведческого поселилась новая семья пернатых хищников. На этот раз кладку яиц на одном из деревьев высиживает самка чеглока.

Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

— Это небольшая хищная птица семейства соколиных весом 130-240г. Питается чеглок мелкими птицами и бабочками, которых ловит налету. Самостоятельно гнездо не строит, занимает покинутое, обычно — вороны. Самка делает кладку в последней декаде мая и насиживает яйца в течение месяца, следовательно, птенцов ждем в конце июня, — рассказали в музее.

Новых обитателей музейного двора запечатлел сотрудник музея Владимир Гаврилов. Он уже много лет следит за птицами, изучает их и фотографирует.

Ранее Владимир Гаврилов заметил на территории музея ушастых сов, которые вернулись сюда после долгого перерыва. Позже стало известно, что у сов появились на свет совята.