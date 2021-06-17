По состоянию на четверг, 17 июня в Николаевской области зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Один пациент умер от последствий болезни и 126 выздоровели за последние сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

И всех 69 617 (+43) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 44126 (+17);

Первомайск - 3024 (+3);

Южноукраинск - 2018 (+2);

Вознесенск - 1851;

Очаков - 1299 (+4).

На других административных территориях зарегистрировано 17 случаев COVID-19.

Заболевание COVID-19 также установили у 2383 (+1) работников учреждений здравоохранения.

Кроме того, всего выздоровели — 67 245, всего же умерло от последствий COVID-19 — 1827.

Напомним, Николаевщина пока что остается в «зеленой» зоне карантина.

Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Также правительство приняло решение об ослаблении ограничений в стране.