По состоянию на четверг, 17 июня в Николаевской области зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Один пациент умер от последствий болезни и 126 выздоровели за последние сутки.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
И всех 69 617 (+43) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 44126 (+17);
Первомайск - 3024 (+3);
Южноукраинск - 2018 (+2);
Вознесенск - 1851;
Очаков - 1299 (+4).
На других административных территориях зарегистрировано 17 случаев COVID-19.
Заболевание COVID-19 также установили у 2383 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Кроме того, всего выздоровели — 67 245, всего же умерло от последствий COVID-19 — 1827.
Напомним, Николаевщина пока что остается в «зеленой» зоне карантина.
Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Также правительство приняло решение об ослаблении ограничений в стране.
По состоянию на четверг, 17 июня в Николаевской области зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Один пациент умер от последствий болезни и 126 выздоровели за последние сутки.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
И всех 69 617 (+43) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 44126 (+17);
Первомайск - 3024 (+3);
Южноукраинск - 2018 (+2);
Вознесенск - 1851;
Очаков - 1299 (+4).
На других административных территориях зарегистрировано 17 случаев COVID-19.
Заболевание COVID-19 также установили у 2383 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Кроме того, всего выздоровели — 67 245, всего же умерло от последствий COVID-19 — 1827.
Напомним, Николаевщина пока что остается в «зеленой» зоне карантина.
Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Также правительство приняло решение об ослаблении ограничений в стране.