Госэкоинспекция предъявила претензию Галициновскому сельсовету — возместить убытки в 50,3 тысячи гривен, которые нанесла ресурсам несанкционированная свалка на территории громады.

Об этом сообщили в пресс-службе Госэкоинспекции Юго-Западного округа.

Отмечается, что в апреле экологи поручили сельсовету ликвидировать свалку общей площадью 9324 м2. В мае инспекторы провели повторную проверку, которая выявила, что свалку не убрали.

«Ответственное должностное лицо было привлечено к административной ответственности за ст.188-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Общая сумма ущерба, обусловленного засорением земельных ресурсов отходами, составила 50349,60 гривен. Галициновскому сельскому совету предъявлена претензия для добровольного возмещения убытков», — говорится в сообщении.