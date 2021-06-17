В связи с законом Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», вся сфера обслуживания должна перейти исключительно на государственный язык в этом году. В связи с этим сотрудники КП «Николаевводоканал» прошли дополнительное обучение.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Пресс-секретарь КП «Николаевводоканал» Ирина Крисанова рассказала, что начиная с мая, предприятие начало специальные курсы по обучению украинского языка для работников, которые напрямую общаются с горожанами. Такое обучение прошли около 100 человек.

Работников коммунального предприятия обучали преподаватели с Николаевского областного института последипломного педагогического образования.

Напомним, 16 января, вступил в силу Закон Украины об обязательном использовании государственного языка в сфере обслуживания, который поддерживают 61,7% украинцев.