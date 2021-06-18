Полиция нашла пятилетнего Егора Кучера, который ранее исчез с территории базы отдыха «Санторини» в Коблево.

С мальчиком все в порядке: он жив и невредим, сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Напомним, с ночи 11 на 12 июня гарнизон николаевской полиции был поднят по тревоге для поисков пропавшей двухлетней девочки из села Воеводское Первомайского района. Позже ее нашли живой и невредимой.