Вечером во вторник, 24 августа, на Соборную площадь Николаева начали приходить горожане в ожидании праздничного концерта.

Об этом сообщают НикВести.

Кроме огромной сцены на площади разместили фуд-корты. Также николаевцы фотографируются на фоне двух воздушных шаров.

Концерт будут транслировать на три экрана.

Концерт к 30-летию Независимости Украины начнется в 19:00 на Соборной площади. Празднование состоится при участии местных артистов, которые будут исполнять народные и современные украинские песни, в частности, джазового оркестра Performance Big Band Владимира Алексеева, который исполнит мировые хиты, а закроет концерт – выступление Артёма Пивоварова. В завершение, организаторы обещают жителям Николаева и области большой праздничный салют.

Фото: Дмитрий Канарский, Facebook

В Николаеве в честь 30-й годовщины Независимости Украины состоялась большая регата на Кубок председателя облгосадминистрации «Под парусами независимости».

В День Независимости жители Николаева могут получить вакцину против COVID-19 на улице Соборной.

В 10:00 на Крещатике начался военный парад.