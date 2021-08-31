Управление образования Николаевского городского совета объявило тендер на услуги по пропитке деревянных конструкций в 33 школах огнезащитными веществами.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная цена закупки 3 миллиона 804 тысячи 429 гривен. Аукцион запланирован на 15 сентября. Выполнить работы подрядчик должен будет до 15 октября 2021 года.

Речь идет о нанесении огнезащитного материала ДСА-2 в:

школе № 24 — 1855,3 кв. м;

школе № 48 — 3412 кв. м;

школе № 53 — 4750,5 кв. м;

школе № 54 — 3645,9 кв. м;

школе № 61 — 1786 кв. м;

школе № 3 — 2463 кв. м;

школе № 4 — 1039 кв. м;

школе № 6 — 2457 кв. м;

школе № 10 — 2015 кв. м;

школе № 12 — 3076,7 кв. м;

школе № 16 — 1650 кв. м;

школе № 17 — 3075 кв. м;

школе № 26 — 2253 кв. м;

школе № 27 — 1618 кв. м;

школе № 39 — 608 кв. м;

школе № 20 — 3606 кв. м;

школе № 21 — 1420 кв. м;

школе № 22 — 4031 кв. м;

школе № 23 — 1231,8 кв. м;

школе № 28 — 2444 кв. м;

школе № 46 — 3465 кв. м;

школе № 49 — 1305,1 кв. м;

школе № 50 — 4387,3 кв. м;

школе № 44 — 2628,3 кв. м;

школе № 51 — 2970,0 кв. м;

школе № 56 — 3209,4 кв. м;

Юридическом лицее — 1111 кв. м;

Детском саду № 37 — 1100 кв. м;

Детском саду № 50 — 1334 кв. м;

Детском саду № 52 — 3796,8 кв. м;

Детском саду № 70 — 499,28 кв. м;

Детском саду № 82 — 854 кв. м;

Детском саду № 125 — 991 кв. м.

В общей сумме это 76 тысяч 88 квадратных метров. Таким образом стоимость обработки одного м2 обойдется в 50 гривен.

Отметим, что на прошлой сессии городской совет принял изменения в бюджет Николаева, которые включали и выделение 20 миллионов гривен на пожарную безопасность в школах. Сообщалось, что около 18 школ и детских садов города должны быть закрыты с 1 сентября по решению суда либо админпроизводству в связи с проблемами противопожарной безопасности. Это школы №№ 1, 7, 13, 15, 24, 25, 29, 34, 48, 53 54, 61, детсады № 52, 82, гимназия № 2, Морской лицей, Муниципальный академический колледж и специальный учебно-воспитательный комплекс.

Напомним, что всего для устранения всех нарушений, связанных с пожарной системой, во всех учебных заведениях Николаевского горсовета нужно 244 миллиона 299 тысяч 880 гривен.

Напомним, в июне управление капитального строительства Николаевского горсовета объявило тендер на ремонт автоматической пожарной сигнализации в школе №34, которую раньше закрыли из-за отсутствия рабочей системы.

Еще один подобный тендер объявили по школе №7 по Потемкинской, 45 стоимостью в 1,7 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что 5,2 миллиона из управления образования направят управлению капитального строительства. Эти средства, по словам директора департамента финансов горсовета, сэкономили на питании школьников во время локдауна. Системы пожарной безопасности планируют делать в школах № 54, № 13, и № 61, а также в гимназии № 2.

Известно, что на пожарную безопасность в школах и интернатах Николаевщины областного подчинения нужно около 30 миллионов гривен.