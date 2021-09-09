В жилище Таисии Петровой, которая несколько дней назад из арбалета расстреляла учителей в бывшей школе, нашли доказательства ее умысла.

Об этом пишет «Полтавская волна».

Квартира девушки содержала ряд ценных улик. Во-первых, личная записная книжка, куда заносились все планы. Помимо скул-шутинга, Таисия наметила на 22 сентября поджог своего дома, а на 28 августа, за десять дней до нападения, убийство. Правда подтверждений этому замыслу обнаружить не удалось.

Во-вторых, СМИ указывают, что в личном пространстве девушки висела фотография отца с выколотыми глазами и череп непонятного происхождения.

В телефоне же нападавшей полиция нашла снафф-снимки с умерщвленными животными.

Как сообщалось, cуд отправил жительницу Полтавы Таисию Петрову, устроившую стрельбу в школе из арбалета, под арест на 60 суток без права залога. Полтавчанка призналась, что не помнит имен раненых ею учительниц, однако запомнила год рождения школьника, отобравшего у нее арбалет. Она назвала его храбрым и героем.

Ранее в Полтаве на территории одного из средних учебных заведений из арбалета были ранены два учителя.