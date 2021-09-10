Костел Святого Николая, который тушили неделю назад, передадут римо-католической церкви.

Об этом информирует LB.ua.

По сведеньям издания, премьер Шмыгаль еще три дня назад оставил подпись под распоряжением о подготовке передачи костела католической общине.

Ранее эту идею выдвинул Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

Как сообщалось, украинский бизнес собрал на восстановление после пожара костела Святого Николая в Киеве 20,7 миллионов гривен. А Минкульт назвал сумму, требуемую на восстановление здания.

Напомним, что вечером 3 сентября в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. В 22:40 пожар был локализован, а в 23:26 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Позже стало известно, что основной версией пожара в киевском костеле в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.