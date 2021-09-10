Костел Святого Николая, который тушили неделю назад, передадут римо-католической церкви.
Об этом информирует LB.ua.
По сведеньям издания, премьер Шмыгаль еще три дня назад оставил подпись под распоряжением о подготовке передачи костела католической общине.
Ранее эту идею выдвинул Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Как сообщалось, украинский бизнес собрал на восстановление после пожара костела Святого Николая в Киеве 20,7 миллионов гривен. А Минкульт назвал сумму, требуемую на восстановление здания.
Напомним, что вечером 3 сентября в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. В 22:40 пожар был локализован, а в 23:26 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Позже стало известно, что основной версией пожара в киевском костеле в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.
|
Про гідність та самоповагуСтанислав Мартиросов
|
Памяти другаАнатолий Дюмин
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
Костел Святого Николая, который тушили неделю назад, передадут римо-католической церкви.
Об этом информирует LB.ua.
По сведеньям издания, премьер Шмыгаль еще три дня назад оставил подпись под распоряжением о подготовке передачи костела католической общине.
Ранее эту идею выдвинул Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Как сообщалось, украинский бизнес собрал на восстановление после пожара костела Святого Николая в Киеве 20,7 миллионов гривен. А Минкульт назвал сумму, требуемую на восстановление здания.
Напомним, что вечером 3 сентября в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. В 22:40 пожар был локализован, а в 23:26 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Позже стало известно, что основной версией пожара в киевском костеле в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.