В Корабельном районе Николаева люди пожаловались на двух агрессивных овчарок, которые бегали без поводков и намордников.

Соответствующая информация опубликована в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook.

Жительница Николаева Юлия Могильда сообщила, что животных заметили в Корабельном районе по улице Прибужской.

— Животные являются опасными для окружающих и проявляют агрессивность, создавая угрозу безопасности людей, – подчеркнула она.

При этом в «Центре защиты животных» сообщили, что уже проинформировали хозяина собаки о правилах выгула животного.

— После звонка заявителя был осуществлен выезд сотрудников предприятия. Животных по указанному адресу на месте не было. Впрочем, было установлено, что у животных есть хозяин, которого предупредили о недопустимости самовыгула домашних животных. В настоящее время они находятся у него дома, в вольере на привязи, – сообщили на КП.

Стоит отметить, что в течение 2021 года полицией открыто 17 уголовных дел из-за жестокого обращения с животными на территории Николаевской области (часть 1 статьи 299 УК Украины).

Напомним, что 1 сентября на территории рынка по проспекту Центральному в Николаеве мужчина застрелил в магазине собаку и ушел. От полученного ранению в голову животное погибло на месте. Позже в полиции сообщили, что открыли уголовное дело по данному факту.

В тот же день застрелившего собаку на рынке по улице 3-й Слободской мужчину задержали и вручили ему подозрение.