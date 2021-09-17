Из инфекционной больницы Хмельницкого выписали всех детей, отравившихся в школе.
Об этом сообщается на сайте Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
— По состоянию на 07:00 17 сентября всех детей из Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1, которые были госпитализированы в течение 9-10 сентября в инфекционную больницу города Хмельницкий с подозрением ротавирусной инфекции, выписаны, – говорится в сообщении.
Напомним, 7 сентября поступило сообщение о массовом отравление в одной из школ Хмельницкого. Медики оказали помощь 92 детям, а в полицию обратились 39 родителей.
Позже стало известно, что Министерство здравоохранения инициирует проведение выборочных внезапных проверок для забора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка.
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Из инфекционной больницы Хмельницкого выписали всех детей, отравившихся в школе.
Об этом сообщается на сайте Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
— По состоянию на 07:00 17 сентября всех детей из Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1, которые были госпитализированы в течение 9-10 сентября в инфекционную больницу города Хмельницкий с подозрением ротавирусной инфекции, выписаны, – говорится в сообщении.
Напомним, 7 сентября поступило сообщение о массовом отравление в одной из школ Хмельницкого. Медики оказали помощь 92 детям, а в полицию обратились 39 родителей.
Позже стало известно, что Министерство здравоохранения инициирует проведение выборочных внезапных проверок для забора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка.