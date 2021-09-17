Около 190 тысяч потребителей в Николаевской области имеют долги за доставку газа, а количество должников с прошлого года увеличилось на 6,5%.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевгаза».

Отмечается, что за доставку газа вовремя платят около 160 тысяч потребителей в Николаевской области.

По состоянию на начало сентября общая сумма долга бытовых потребителей составила 37,2 миллиона гривен.

В «Николаевгазе» отмечают, что в случае накопления долгов бытовыми потребителями за доставку природного газа, компания будет вынуждена прекратить газораспределение таким потребителям. С 20 августа 2021 года, в соответствии с Законом Украины № 1657-IX, снят мораторий на отключение потребителей от коммунальных услуг, имеющих задолженность. Запрет на отключение будет действовать только в регионах, где установлен «красный» уровень карантина.

При этом для возобновления подачи газа потребителю будет нужно, кроме суммы долга, оплатить еще и за услугу приостановки-восстановления газоснабжения.

Также в компании отмечают, что в этом году значительно сократилось количество потребителей, которые ни разу не платили за распределение. Если в начале года их было 23 тысячи, то по состоянию на 1 сентября 2021 года стало 12,5 тысяч.

Ранее сообщалось, что задолженность «Николаевоблтеплоэнерго» перед акционерным обществом «Николаевгаз» угрожает началу отопительного сезона — коммунальное предприятие может не получить необходимые для запуска котельных разрешения.

Также напомним, что в предстоящем отопительном сезоне в Николаеве не будет применяться экономически обоснованный тариф на отопление в размере 2,5 тысяч гривен за гигакалорию. Компенсировать разницу между ним и тарифом, который будет действовать, придется из бюджета Николаева. По предварительным подсчетам, это около 450 миллионов гривен.

Ранее мэр заявил, что грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр, при этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.

Напомним, что в конце сентября исполнительный комитет Николаевского городского совета должен утвердить новый тариф на теплоэнергию для населения и бюджетной сферы.

Ранее глава бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко спрогнозировал, что тариф на тепло в грядущем отопительном сезоне увеличится в два раза. Это связанно с повышением стоимости природного газа.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что решение центральной власти передать полномочия по формированию тарифов на места было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения на высокую стоимость коммунальных услуг.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.

В то же время, по мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ответственность перед людьми за новые тарифы – общая для центральной и региональной власти.

Депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов считает, что центральная власть проявила «политическую и экономическую импотенцию», отказавшись устанавливать рыночные цены на коммунальные услуги в Украине, а также передав полномочия по формированию тарифов на местное самоуправление.