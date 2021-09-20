20 сентября на городские маршруты вышли новые троллейбусы, приобретенные в рамках соглашения с Европейским банком реконструкции и развития.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

По 2 троллейбуса отныне работают на маршрутах №№ 2, 6 и 9. Количество транспорта будет постепенно увеличиваться, водители проходят обкатку.

Как сообщалось, первые 10 единиц современного электротранспорта прибыли в Николаев накануне Дня города. До конца года в Николаева должны поставить еще 30 таких троллейбусов. Новые «рогатые» имеют возможность автономного хода на расстояние до одного километра. Это позволит им объезжать ДТП или дорожные работы, отсоединившись от контактной линии.

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что после тестирования новые троллейбусы на автономном ходу планируют запустить в микрорайон Варваровка.

Напомним, что в сентябре 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал гарантийное согласование с Европейским банком реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов, 20 из которых будут на автономном ходу, для Николаева. После чего, в ноябре прошлого года, Александр Сенкевич заявил, что процесс закупки троллейбусов вышел на финальную стадию.

При этом, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала направление 8 миллионов гривен уставного фонда КП «Николаевэлектротранс» на уплату комиссий и сборов за предоставление кредита ЕБРР на покупку троллейбусов.

Кроме этого, в июне 2021 года вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что покупка нового транспорта затянется из-за политических отношений между Киевом и Минском. Однако спустя месяц мэр Александр Сенкевич сообщал, что до конца текущего года в Николаеве на маршруты запустят сорок низкопольных троллейбусов.