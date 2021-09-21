В Украине за минувшие сутки вакцину от коронавируса получили 108736 человек, это в три раза больше чем днем ранее.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По информации ведомства, одну дозу вакцины получили 62909 человек, полностью иммунизированы — 45 827.

Так, за прошедшие сутки население вакцинировали:

794 мобильные бригады,

2 814 пунктов прививания;

338 центров вакцинации.

В общем, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 6366925 человек.

В частности, получили одну дозу вакцины — 6366923 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5198661 человек.

В Украине в общем количестве уже проведено 11565584 прививки.

Директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечает увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.

Напомним, что «желтая» зона адаптивного карантина в Украине возможно будет действовать с 22 сентября. Завтра соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Также Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря текущего года, также в стране продлили режим чрезвычайной ситуации до конца 2021 года.