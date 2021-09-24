Первый заместитель городского головы Виталий Луков считает, что для Николаева отопительный сезон будет сложным из-за подорожания цен на газ. Придется экономить энергоресурсы и временно прекращать реализацию некоторых проектов.

Об этом он рассказал в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Ситуация на грани здравого смысла и на грани чрезвычайной. Рынок газа очень мощно ударил по экономике всех стран, кроме тих, которые торгуют этим газом. Этот отопительный сезон будет очень сложным. Тот рост (цен на газ, — прим.) очень сложный. По предварительным расчетам на стопроцентное покрытие потребностей, которые легли на городской бюджет, до конца сезона необходимо около 600 миллионов гривен. Это весь бюджет развития города. То есть мы должны остановить все процессы и строительство чтобы покрыть эту разницу, — сообщил Виталий Луков.

По его словам, сейчас разрабатываются меры по максимальной экономии энергоресурса. Кроме того, придется «заморозить» и реализацию некоторых проектов.

— Много энергоэффективных мероприятий в этом году реализовало ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Сейчас ищем средства в городском бюджете для начала отопительного сезона. Никто не говорит о закрытии учебных заведений или других учреждений. Однако некоторые проекты таки придется свернуть и перенести на следующий год. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы обеспечить начало сезона, — говорит Виталий Луков.

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал, что местные налоги и сборы хотят повысить с 1 января 2023 года, но «это не будет какая-то катастрофическая величина».

Напомним, городской голова Александр Секенвич считает, что грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр. При этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.

Также напомним, что в предстоящем отопительном сезоне в Николаеве не будет применяться экономически обоснованный тариф на отопление в размере 2,5 тысяч гривен за гигакалорию. Компенсировать разницу между ним и тарифом, который будет действовать, придется из бюджета Николаева. По предварительным подсчетам, это около 450 миллионов гривен.

При этом задолженность «Николаевоблтеплоэнерго» перед акционерным обществом «Николаевгаз» угрожает началу отопительного сезона — коммунальное предприятие может не получить необходимые для запуска котельных разрешения.